بِالفيديو: شعيبي مُمرّرا حاسما وهكذا علّق على مشاركته في كوت ديفوار

تألّق اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مساء السبت، في مباراة أُقيمت فعّالياتها بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة الألمانية.

وتعادل فريق آينتراخت فرانكفورت بِهدف لِمثله مع الضّيف نادي بوخوم.

وصنع متوسّط الميدان شعيبي هدف فريقه آينتراخت فرانكفورت، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 14 (الفيديو).

ورفع شعيبي غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة في مسابقة “البوندسليغا”، بِزيّ نادي آينتراخت فرانكفورت.

ويتحوّل الرّقم إلى هدفَين و10 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، بِاحتساب انطلاقة الموسم الحالي مع نادي تولوز الفرنسي.

وبات فريق آينتراخت فرانكفورت يجمع 32 نقطة في المركز الـ 6، ويحوز نادي بوخوم 22 نقطة في الرّتبة الـ 14.

وبِشأن أوّل مشاركة له مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024، نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، السبت، على لسان شعيبي قوله: “لقد كانت خيبة أمل كبيرة. لعبنا تحت ضغط شديد مصدره جمهورنا الجزائري. كنّا مُستعدّين جيّدا للبطولة وللأجواء الإفريقية، لِأنّنا اعتدنا عليها بِالفعل خلال المعسكر التدريبي. كما كانت البطولة مُنظّمة بِشكل جيّد. كانت الملاعب أيضا جيّدة. على الرغم من أن الظروف العامّة لا يمكن مقارنتها بِالتأكيد بِتلك الموجودة في أوروبا. لكن للأسف لم تسر الأمور كما أردنا”.

وشارك فارس شعيبي أساسيا ضدّ أنغولا، ودخل إلى أرضية الميدان بديلا ضدّ بوركينا فاسو، بينما تابع مواجهة موريتانيا من دكّة البدلاء.