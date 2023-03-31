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رياضة

بِالفيديو: شعيبي وذكريات حصّة “الأرض والفلاح”!

علي بهلولي
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بِالفيديو: شعيبي وذكريات حصّة “الأرض والفلاح”!
ح.م
فارس شعيبي

ظهر اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي في موقف طريف، خلال حصّة تدريبية لِفريقه تولوز الفرنسي.

ويستعدّ المهاجم شعيبي وفريقه تولوز لِمواجهة المُضيّف نادي براست (هاريس بلقبلة)، بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية، بعد ظهيرة الأحد المقبل.

واستغلّ شعيبي لحظة فراغ، وراح يقود جرّارا كان مركونا في إحدى زوايا ميدان التدريب (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وعلى ذكر حصّة “الأرض والفلاح” للإعلامي القدير أحمد (رحمه الله وطيّب ثراه وأكرم مثواه في الجنّة)، فقد كان فريق وداد بوفاريك يُسمّى زمن “الإصلاح الرياضي” بـ “وداد الخضر والفواكه لِبوفاريك”، حتى أن قميصه لونه برتقالي رمز هذه الفاكهة، وحينها كان سهل متيجة الخصب يُغطّي احتياجات مناطق وسط البلاد من الغلال والغذاء والهواء النقي والطبيعة الخلابة، قبل “تصحيره”…وفي فرنسا يُلقّب نادي غانغون بـ “فريق الفلاحين” (الصورة المُدرجة أدناه)! وفي اتحاد الكرة الجزائري، درس المدير الحالي لِمكتب الإعلام تخصّص العلوم الفلاحية، مثلما درست المطربة أمل وهبي في الفرع الجامعي ذاته بِمعهد الحراش، فضلا عن آخرين المقام ليس مُخصّصا للخوض في أمرهم.

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