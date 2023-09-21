-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: شعيبي يتألّق أوروبيا

علي بهلولي
  • 558
  • 0
بِالفيديو: شعيبي يتألّق أوروبيا
ح.م
شعيبي مع زميله كوش بعد نهاية المباراة.

تألّق اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مساء الخميس، في أوّل مباراة رسمية له على المستوى الأوروبي.

وفاز فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بِنتيجة (2-1) على الزّائر نادي أبردين الأسكتلندي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل متوسّط الميدان شعيبي إلى أرضية الميدان بديلا، عند انطلاق الشوط الثاني. وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

ونفّذ شعيبي كرة ركنية في الدقيقة الـ 61، مُوزّعا تمريرة حاسمة لِزميله روبن كوش، استثمر فيها مدافع فريق آينتراخت فرانكفورت وسجّل هدف الفوز (الفيديو).

وبات شعيبي وقد افتتح عدّاد التمريرات الحاسمة، في صفوف فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفي مباراة أخرى عن الفوج السّابع، فاز نادي باوك اليوناني بِنتيجة (2-3) خارج القواعد على فريق هلسنكي الفنلندي.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 5 من أكتوبر المقبل، يلعب فارس شعيبي وفريقه آينتراخت فرانكفورت مع المُضيّف نادي باوك. ويُواجه فريق أبردين الزّائر نادي هلسنكي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج للدور ثمن النّهائي. بينما يلعب الوصيف مواجهتَين مع ثالث ترتيب أحد أفواج مسابقة الدوري الأوروبي، لِافتكاك البطاقة نفسها.

مقالات ذات صلة
الوزير حماد يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

الوزير حماد يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

لقاء الجزائر والرأس الأخضر قد يحول خارج قسنطينة

لقاء الجزائر والرأس الأخضر قد يحول خارج قسنطينة

منع ثمانية أندية من الانتدابات

منع ثمانية أندية من الانتدابات

انتخاب رئيس “الفاف” تحت أعين “الكاف” و”الفيفا”

انتخاب رئيس “الفاف” تحت أعين “الكاف” و”الفيفا”

هذا ما قاله بلماضي لِعبدلي

هذا ما قاله بلماضي لِعبدلي

رئيس “الكاف” يرفع معنويات اتحاد العاصمة قبل التنقل إلى المغرب

رئيس “الكاف” يرفع معنويات اتحاد العاصمة قبل التنقل إلى المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد