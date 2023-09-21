بِالفيديو: شعيبي يتألّق أوروبيا

شعيبي مع زميله كوش بعد نهاية المباراة.

تألّق اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مساء الخميس، في أوّل مباراة رسمية له على المستوى الأوروبي.

وفاز فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بِنتيجة (2-1) على الزّائر نادي أبردين الأسكتلندي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ودخل متوسّط الميدان شعيبي إلى أرضية الميدان بديلا، عند انطلاق الشوط الثاني. وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

ونفّذ شعيبي كرة ركنية في الدقيقة الـ 61، مُوزّعا تمريرة حاسمة لِزميله روبن كوش، استثمر فيها مدافع فريق آينتراخت فرانكفورت وسجّل هدف الفوز (الفيديو).

وبات شعيبي وقد افتتح عدّاد التمريرات الحاسمة، في صفوف فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وفي مباراة أخرى عن الفوج السّابع، فاز نادي باوك اليوناني بِنتيجة (2-3) خارج القواعد على فريق هلسنكي الفنلندي.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 5 من أكتوبر المقبل، يلعب فارس شعيبي وفريقه آينتراخت فرانكفورت مع المُضيّف نادي باوك. ويُواجه فريق أبردين الزّائر نادي هلسنكي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج للدور ثمن النّهائي. بينما يلعب الوصيف مواجهتَين مع ثالث ترتيب أحد أفواج مسابقة الدوري الأوروبي، لِافتكاك البطاقة نفسها.