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رياضة

بِالفيديو: شعيبي يتألّق لكن فريقه ينهار

علي بهلولي
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بِالفيديو: شعيبي يتألّق لكن فريقه ينهار
ح.م

تألّق اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي مساء الأحد، بينما مُنِيَ فريقه آينتراخت فرانكفورت بِهزيمة نكراء.

وخسر فريق آينتراخت فرانكفورت بِنتيجة (1-5) أمام الضّيف والبطل بايرن ليفركوزن، في مباراة لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الألمانية.

وصنع فارس شعيبي الهدف الوحيد لِفريقه آينتراخت فرانكفورت، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 32، رافعا غلّته إلى 7 تمريرات حاسمة في منافسة “البوندسليغا” (الفيديو).

ويتحوّل الرّقم إلى 14 تمريرة حاسمة و4 أهداف، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

واسْتُبدل متوسّط الميدان شعيبي في الدقيقة الـ 80، تاركا فريقه آينتراخت فرانكفورت مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-4).

وبات فريق بايرن ليركوزن يجمع 84 نقطة في الصدارة، عِلما أنه حاز اللّقب في تاريخ سابق، كما لم ينهزم في أيّ لقاء وفي كلّ المنافسات الرّسمية للموسم الحالي. ويشغل نادي آينتراخت فرانكفورت الرّتبة الـ 6 بِرصيد 45 نقطة.

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