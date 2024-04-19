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رياضة

بِالفيديو: شعيبي يستعيد حسّ التهديف

علي بهلولي
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بِالفيديو: شعيبي يستعيد حسّ التهديف
ح.م

استعاد اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي سهرة الجمعة حسّ التهديف، بعد “صيام” دام أكثر من شهرَين.

وفاز فريق آينتراخت فرانكفورت بِنتيجة (3-1) على ضيفه نادي أوغسبورغ، في مباراة بِرسم الجولة الـ 30 من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل متوسّط الميدان شعيبي الهدف الأوّل لِفريقه آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الـ 55 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى هدفَين في منافسة “البوندسليغا” هذا الموسم. عِلما أن يمتلك هدفَين آخرَين في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، و12 تمريرة حاسمة في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2023-2024.

ويُشير تاريخ الـ 15 من فيفري الماضي، إلى موعد آخر هدف وقّعه شعيبي، وكان ضدّ المُضيّف نادي سان جيلواز البلجيكي، في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبات فريق آينتراخت فرانكفورت يحوز 45 نقطة في المركز الـ 6، ويشغل نادي أوغسبورغ الرّتبة الـ 7 بِرصيد 39 نقطة.

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