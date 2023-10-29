بِالفيديو: شعيبي يُسجّل هدفا ضدّ بن سبعيني

يستمرّ اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي في تقديم العروض الممتازة، مثلما فعله مساء الأحد.

وتعادل فريق آينتراخت فرانكفورت بِنتيجة (3-3) مع ضيفه نادي بوروسيا دورتموند، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل متوسّط الميدان شعيبي الهدف الأخير لِفريقه آينتراخت فرانكفورت، في الدقيقة الـ 68. مُفتتحا عدّاد التهديف في منافسة “البوندسليغا” للموسم الحالي (الفيديو). فضلا عن حيازته رصيد 6 تمريرات حاسمة في كلّ المسابقات الرّسمية للأندية.

وفي الطرف المُقابل، خاض المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني كامل أطوار هذه المواجهة، بِزيّ نادي دورتموند.

وبات فريق آينتراخت فرانكفورت يحوز 14 نقطة في المركز الـ 7، ويشغل نادي بوروسيا دورتموند الرّتبة الـ 4 بِرصيد 21 نقطة.