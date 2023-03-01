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رياضة

بِالفيديو: شعيبي يُسجّل ويتأهّل

علي بهلولي
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بِالفيديو: شعيبي يُسجّل ويتأهّل
الأرشيف
فارس شعيبي

ساهم اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي سهرة الأربعاء، في بلوغ فريقه تولوز الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس فرنسا.

وفاز فريق تولوز بِنتيجة ثقيلة (6-1) على نادي رودي، لِحساب ربع نهائي الكأس الفرنسية.

وأمضى المهاجم شعيبي الهدف الرّابع لِفريقه تولوز، في الدقيقة الـ 21 (الشوط الأوّل انتهى بِخماسية نظيفة).

ورفع شعيبي غلّته إلى 5 أهداف، بِزيّ فريق تولوز في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح مُؤخّرا، بِأن فارس شعيبي (20 سنة) أعطى موافقته بِارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”.

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