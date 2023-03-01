بِالفيديو: شعيبي يُسجّل ويتأهّل

ساهم اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي سهرة الأربعاء، في بلوغ فريقه تولوز الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس فرنسا.

وفاز فريق تولوز بِنتيجة ثقيلة (6-1) على نادي رودي، لِحساب ربع نهائي الكأس الفرنسية.

وأمضى المهاجم شعيبي الهدف الرّابع لِفريقه تولوز، في الدقيقة الـ 21 (الشوط الأوّل انتهى بِخماسية نظيفة).

ورفع شعيبي غلّته إلى 5 أهداف، بِزيّ فريق تولوز في بطولة فرنسا وكأس هذا البلد للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح مُؤخّرا، بِأن فارس شعيبي (20 سنة) أعطى موافقته بِارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء”.