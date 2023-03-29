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رياضة

بِالفيديو: شعيبي يُقيّم بدايته مع “الخضر”

علي بهلولي
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بِالفيديو: شعيبي يُقيّم بدايته مع “الخضر”
ح.م
فارس شعيبي (رقم "20") في مباراة الجزائر والنيجر بِتونس.

علّق اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي على أوّل حضور له في صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

وقال شعيبي إنه مُنبهر بِالجمهور الجزائري الغفير الذي ارتاد ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي في مباراة النيجر، والذي بدأ يُقدّم دعمه المعنوي مُبكّرا خلال فترة إحماء العضلات.

وأضاف في تصريحات للقناة الإلكترونية لِناديه تولوز الفرنسي نشرتها، الأربعاء، أنه لقي ترحيبا حارّا في بيت “الخضر”، والكلّ ساعده على الاندماج.

وأبدى المهاجم شعيبي رضاه عن انطلاقته مع “مُحاربي الصّحراء”، خاصّة وأنّه ساهم في صنع هدف الفوز أمام النيجر في مواجهة الذهاب، كما شارك أساسيا في مباراة العودة بِتونس.

وبعد حصد بطاقة التأهّل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، قال فارس شعيبي إن سقف طموحاته عاليٌّ، ويأمل في تحقيق مكاسب أخرى في الاستحقاقات المُقبلة.

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