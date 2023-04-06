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رياضة

بِالفيديو: شعيبي يُوهّل تولوز إلى نهائي كأس فرنسا

علي بهلولي
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بِالفيديو: شعيبي يُوهّل تولوز إلى نهائي كأس فرنسا
ح.م
فارس شعيبي

أهّل اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي سهرة الخميس، فريقه تولوز إلى نهائي كأس فرنسا.

وفاز فريق تولوز بِنتيجة (2-1) على مُنافسه نادي أنوسي، ضمن إطار نصف نهائي الكأس الفرنسية.

ودخل المهاجم شعيبي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وبعد مرور 19 دقيقة، تمكّن من تسجيل هدف الفوز والتأهّل (2-1) لِفريقه تولوز (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وفي الطرف المقابل، خاض متوسّط الميدان أحمد كسحي كامل أطوار مواجهة نادي تولوز، بِزيّ فريقه أنوسي الذي ينتمي إلى القسم الثاني الفرنسي.

وكان أحمد كسحي قد شارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة غينيا الإستوائية 2015.

وسيلعب فارس شعيبي وفريقه تولوز نهائي كأس فرنسا في الـ 29 من أفريل الحالي، ضد نادي نانت الذي يضمّ في صفوفه اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين: المدافع جوين حجام والمهاجم أندي ديلور.

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