بِالفيديو: شغب الجماهير وإيقاف مباراة شارك فيها بودبوز

أجبر شغبُ الجماهير مساء السبت الحكمَ، على إيقاف مباراة فريق سانت إيتيان وضيفه نادي موناكو الفرنسيَين لِمدّة 34 دقيقة.

وخسر فريق سانت إيتيان بِنتيجة (1-4)، في مباراة لِحساب الـ 34 الجولة من عمر البطولة الفرنسية.

واضطرّ حكم الساحة باستيان دوشوبي في الدقيقة الـ 67 إلى إيقاف المباراة، وأمر اللاعبين بِالعودة إلى غرف حفظ الملابس. بِسبب استعمال الجماهير للشهب النارية ورشق أرضية الميدان بِالمقذوفات الممنوعة، وبِطريقة “هيستيرية”.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن مصدر الشغب مُشجّعين مُتعصّبين لِنادي سانت إيتيان، كانوا يحتفلون في المدرجات بِالذكرى الـ 30 لِتأسيس رابطتهم.

ومعلوم أن نادي سانت إيتيان يملك قاعدة جماهيرية عريضة في البطولة الفرنسية، تُعدّ الثالثة من نوعها بعد تلك التي يحوزها فريقا باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا.

وبعد أن قدّر أن الظروف المحيطة بِالمستطيل الأخضر تحسّنت، وأن الجماهير هدأت. أمر الحكم لاعبي فريقَي سانت إيتيان وموناكو بِاستئناف المباراة.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي رياض بودبوز، أساسيا مع فريقه سانت إيتيان، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي موناكو.

وبات فريق سانت إيتيان بعد هذه الخسارة، يشغل المركز الـ 18 بِرصيد 31 نقطة. ويحوز فريق موناكو 59 نقطة في الرّتبة الـ 3.

وإذا كان فريق موناكو قد رفع فرص خوضه رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فإن نادي سانت إيتيان مُهدّد بِالنزول إلى القسم الثاني، قبل 4 جولات عن إسدال ستار البطولة. حيث يبتعد بِنقطة عن صاحب المركز الـ 17 فريق كليرمون، في سباق يشمل فيه الهبوط نوادي المراتب الـ 20 والـ 19 والـ 18.