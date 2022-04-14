بِالفيديو: شغب الجمهور في مباراة فريقَي بن رحمة وعوار
حاول مُشجّعون مُتعصّبون لِنادي أولمبيك ليون الفرنسي سهرة الخميس، اجتياح أرضية الميدان. بعد إقصاء فريقهم في منافسة الدوري الأوروبي.
وخسر فريق ليون بِثلاثية نظيفة أمام الزائر نادي وست هام الإنجليزي، فودّع مُمثّل الكرة الفرنسية مضمار الدوري الأوروبي من محطّة ربع النهائي.
وسارعت قوّات الأمن لِتحييد المشاغبين، ومنعت حدوث أعمال عنف خطيرة. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.
وشارك المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في هذه المباراة مع فريقه وست هام الإنجليزي، مثلما حضر متوسط الميدان حسام الدين عوار مع ناديه أولمبيك ليون الفرنسي.
Grosse tension dans les virages, les supporters semblent vouloir des explications. Tous les joueurs de l’OL sont rentrés au vestiaire #OLWHU pic.twitter.com/BsVgVawUtV
— Hugo Francés (@hugofrances_bfm) April 14, 2022
Les 2 virages tentent d’envahir le stade, merci les barrières ! #OLWHU pic.twitter.com/O3oqNrMLTn
— Angélique.👩🏻💻 (@MlleAngel_) April 14, 2022
Ça chauffe en tribunes après l’élimination de l’#OL… #OLWHU pic.twitter.com/nnIJBCcezq
— Johan Paravy (@Johan_Paravy) April 14, 2022
Après match chaotique à Lyon, les CRS au bord de la pelouse. #OLWHU pic.twitter.com/0kwvPzOnO7
— Alexandre Corboz (@AlexCorboz) April 14, 2022