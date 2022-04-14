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رياضة

بِالفيديو: شغب الجمهور في مباراة فريقَي بن رحمة وعوار

علي بهلولي
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بِالفيديو: شغب الجمهور في مباراة فريقَي بن رحمة وعوار

حاول مُشجّعون مُتعصّبون لِنادي أولمبيك ليون الفرنسي سهرة الخميس، اجتياح أرضية الميدان. بعد إقصاء فريقهم في منافسة الدوري الأوروبي.

وخسر فريق ليون بِثلاثية نظيفة أمام الزائر نادي وست هام الإنجليزي، فودّع مُمثّل الكرة الفرنسية مضمار الدوري الأوروبي من محطّة ربع النهائي.

وسارعت قوّات الأمن لِتحييد المشاغبين، ومنعت حدوث أعمال عنف خطيرة. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو المُدرجة أدناه.

وشارك المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في هذه المباراة مع فريقه وست هام الإنجليزي، مثلما حضر متوسط الميدان حسام الدين عوار مع ناديه أولمبيك ليون الفرنسي.

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