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رياضة

بِالفيديو: شقيق زيدان يطرد العنصري “زمور”

علي بهلولي
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بِالفيديو: شقيق زيدان يطرد العنصري “زمور”
إيريك زمور (صورة "بي آف آم تي في")

طرد نور الدين زيدان شقيق أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، رجل السياسة الفرنسي المنتمي إلى تيّار اليمين المتطرّق إيريك زمور، من ميدان رياضي.

وكان زين الدين زيدان قد شيّد في تاريخ سابق، منشأة رياضية جوارية بِبلدية إيكس أون بروفونس بِالجنوب الفرنسي.

وحاول إيريك زمور ممارسة الرياضة لِأغراض سياسية بحتة، على اعتبار أنه مترشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تنطلق في الـ 10 من أفريل الحالي. فتوجّه إلى هذه المنشأة الرياضية.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه رفض نور الدين زيدان قدوم إيريك زمور، لِممارسة السياسة في ميدان رياضي.

ولا يحتاج إيريك زمور إلى تعريف، في كونه أحد أشدّ المتطرّفين السياسيين في فرنسا، ويحمل أفكارا “عدائية” للمهاجرين والمقيمين بِهذا البلد.

وسار إيريك زمور على خطى إيمانويل ماكرون، الذي زار بِدوره في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لِعام 2017، بلدية سارسال ومارس رياضة كرة القدم هناك، عِلما أن المكان يُشير إلى مسقط رأس النجم الجزائري رياض محرز. ما يفيد أن كلّا من زمور وماكرون يستهدفان جذب أصوات المهاجرين.

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