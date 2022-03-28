بِالفيديو: شيء من “المرح” في تدريبات “الخضر”

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء الأحد، الحصّة التدريبية قبل الأخيرة لهم. بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وتخلّلت التدريبات “لقطات” مرحة بين زملاء المدافع يوسف عطال، ما يعكس التلاشي التدريجي للضغط والتعب.

ويخضع رجال الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الإثنين، لِآخر مران لهم، يُنْتظم بِالمركز ذاته. استعدادا للمباراة المونديالية الحاسمة والمثيرة أمام الضيف الكاميروني.

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