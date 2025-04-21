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رياضة

بِالفيديو: شياخة بديل سليماني في الأهداف بِالرّأس

علي بهلولي
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بِالفيديو: شياخة بديل سليماني في الأهداف بِالرّأس

ساهم اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة مساء الإثنين، في جلب فوز ثمين لِفريقه كوبنهاغن الدانماركي.

وتغلّب فريق كوبنهاغن بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي أرهوس، في مباراة لِحساب الجولة الخامسة من مرحلة اللقب في البطولة الدانماركية.

ودخل المهاجم شياخة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 71، لِيتمكّن من هزّ الشباك بعد عشر دقائق من ذلك (الفيديو). رافعا رصيده إلى هدفَين في البطولة الدانماركية، و7 أهداف في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم، فضلا عن حيازة تمريرة حاسمة.

والظّاهر أن المنتخب الوطني الجزائري كسب لاعبا شابا وواعدا، يحوز مفتاح الشباك بِالرّأسيات المحكمة، على طريقة القنّاص إسلام سليماني.

ويملك أمين شياخة طولا فارعا (1.91م)، يُساعده على الارتقاء وكسب “المعارك” الهوائية، ومخادعة حرّاس مرمى المنافسين.

ويتصدر نادي كوبنهاغن لائحة الترتيب بِرصيد 50 نقطة، متقدّما عن الوصيف فريق ميتيلاند بِفارق نقطة واحدة، لكن النادي الأخير تنقصه مباراة. ويشغل فريق أرهوس الرتبة الخامسة وقبل الأخيرة بِرصيد 40 نقطة.

وتُجرى هذه المرحلة بِصيغة 6 أندية و10 جولات، تُسفر عن تتويج رائد الترتيب بِلقب البطولة الدانماركية.

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