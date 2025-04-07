بِالفيديو: شياخة يفتتح عدّاد التهديف ويمنح فريقه انتصارا ثمينا

افتتح اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة عدّاد التهديف، وأهدى فريقه كوبنهاغن الدانماركي انتصارا ثمينا.

وتغلّب فريق كوبنهاغن بِهدف لِصفر خارج القواعد على نادي نورشيلاند، في مباراة لِحساب الجولة الثانية من مرحلة اللقب في البطولة الدانماركية، لُعبت مساء الأحد.

وأمضى المهاجم أمين شياخة الهدف الوحيد في هذه المقابلة، عند الدقيقة الـ 64 (الفيديو).

وافتتح شياخة عدّاد التهديف، بعد أن شارك لِثالث مرّة أساسيا في البطولة الدانماركية هذا الموسم.

ويملك شياخة رصيد 6 أهداف هذا الموسم، لكنه سجّلها في المنافسات الأوروبية للأندية.

وتُجرى مرحلة اللقب في البطولة الدانماركية بِمشاركة 6 أندية، وبِتنظيم 10 جولات.

ويتزعّم فريق كوبنهاغن لائحة الترتيب بِرصيد 47 نقطة، متقدّما عن المطارد نادي ميتيلاند بِفارق نقطتَين، ويتذيّل فريق نورشيلاند لائحة الترتيب في المركز السادس بِمجموع 35 نقطة. قبل 8 جولات عن إسدال الستار.