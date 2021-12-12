بِالفيديو: صاروخ من عطال

أبدع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال بعد ظهيرة الأحد، في مباراة فريقه نيس والمضيف نادي ران.

وفاز فريق نيس بِنتيجة هدفَين لِهدف، في إطار الجولة الـ 18 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل يوسف عطال الهدف الثاني والأخير لِفريقه نيس في الدقيقة الـ 51، وبِتسديدة صاروخية كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع المدافع عطال غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي نيس، عِلما أنه خاض 9 مقابلات فقط في بطولة فرنسا للموسم الحالي.

وأنهى يوسف عطال المباراة، وقد حاز شرف أفضل لاعب في فريق نيس واجه نادي ران.

وعلى غرار عطال، شارك زميله الدولي ومتوسط الميدان هشام بوداوي أساسيا بِزي فريق نيس، في مواجهة نادي ران.

وبات فريق نيس بعد هذا الفوز، يملك 30 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي ران الرّتبة الـ 2 بِرصيد 31 نقطة.