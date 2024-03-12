-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: ضجّة في السّاحة الكروية الكرواتية بِسبب هذه المباراة

الشروق الرياضي
  • 270
  • 0
بِالفيديو: ضجّة في السّاحة الكروية الكرواتية بِسبب هذه المباراة
ح.م

تحوّلت مباراة في البطولة الكرواتية إلى محلّ سخرية لدى الجمهور المحلّي، بِسبب رداءة بساط أرضية الميدان.

وتبارى فرق زميافتشي مع الزّائر نادي زرينسكي أوشيسكو الأحد الماضي، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر بطولة كرواتيا للقسم الثاني.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة فوق أرضية ميدان تُشبه الحقول الفلاحية أثناء تساقط الأمطار، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وتدخّلت إدارة النادي المُستضيف زميافتشي، بعد أن تلقّت سيلا من الانتقادات اللّاذعة والسّاخرة. وأصدرت بيانا قالت في ثناياه إن ميزانيتها محدودة، وإن فريقها يعتمد على التكوين والعناصر المحلّية. وأضافت أن السلطات المحلّية وعدتها بِترميم البساط الطبيعي، بعد نهاية الموسم الحالي.

مقالات ذات صلة
لماذا أخرج مدرب فرانكفورت لاعبه شعيبي مُبكّرا؟

لماذا أخرج مدرب فرانكفورت لاعبه شعيبي مُبكّرا؟

إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر رمضان لإفطار اللاعبين

إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر رمضان لإفطار اللاعبين

بالفيديو.. حارس أرسنال يرتكب خطأ فادحا في مباراة برينتفورد

بالفيديو.. حارس أرسنال يرتكب خطأ فادحا في مباراة برينتفورد

هذا هو رقم الأجرة “الفلكية” لِمحرز

هذا هو رقم الأجرة “الفلكية” لِمحرز

رفيق غيتان لاعب متوسط المستوى.. والجماهير تنتظر الأوزان الثقيلة

رفيق غيتان لاعب متوسط المستوى.. والجماهير تنتظر الأوزان الثقيلة

ما حقيقة انتحار ألفيش داخل سجنه في إسبانيا؟

ما حقيقة انتحار ألفيش داخل سجنه في إسبانيا؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد