بِالفيديو: ضجّة في السّاحة الكروية الكرواتية بِسبب هذه المباراة

تحوّلت مباراة في البطولة الكرواتية إلى محلّ سخرية لدى الجمهور المحلّي، بِسبب رداءة بساط أرضية الميدان.

وتبارى فرق زميافتشي مع الزّائر نادي زرينسكي أوشيسكو الأحد الماضي، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر بطولة كرواتيا للقسم الثاني.

وأُقيمت فعّاليات هذه المواجهة فوق أرضية ميدان تُشبه الحقول الفلاحية أثناء تساقط الأمطار، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وتدخّلت إدارة النادي المُستضيف زميافتشي، بعد أن تلقّت سيلا من الانتقادات اللّاذعة والسّاخرة. وأصدرت بيانا قالت في ثناياه إن ميزانيتها محدودة، وإن فريقها يعتمد على التكوين والعناصر المحلّية. وأضافت أن السلطات المحلّية وعدتها بِترميم البساط الطبيعي، بعد نهاية الموسم الحالي.