بِالفيديو: ضربة انطلاقة بن ناصر.. وصاروخية من بكرار

علي بهلولي
بِالفيديو: ضربة انطلاقة بن ناصر.. وصاروخية من بكرار
ح.م

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء السبت، أوّل مباراة له بِزيّ ناديه الجديد دينامو زغرب الكرواتي.

وفاز دينامو زغرب بِثُنائية نظيفة خارج القواعد على فريق هايجوك سبليت، في مباراة بِرسم الجولة السابعة من عمر البطولة الكرواتية.

ودخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 66، مرتديا القميص رقم “4” لِفريق دينامو زغرب.

ولم يلعب إسماعيل بن ناصر أي لقاء منذ العاشر من جوان الماضي، حينما شارك أساسيا في ودّية المنتخب الوطني أمام المضيّف السويدي.

وتألّق مواطنه وزميله المهاجم منصف بكرار، بِتسجيل الهدف الأخير في الدقيقة الـ 80، وبِتسديدة صاروخية (الفيديو). علما أنه لعب أيضا بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 66.

وافتتح بكرار عدّاد التهديف في البطولة، بعد أن وقّع ثلاثية في تاريخ سابق لِحساب مسابقة الكأس الكرواتية.

وانفرد دينامو زغرب بِصدارة ترتيب البطولة الكرواتية، حيث يجمع 16 نقطة. متقدّما عن الوصيف هايجوك سبليت بِفارق 3 نقاط.

