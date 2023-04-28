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رياضة

بِالفيديو: طرد المدافع بدران

علي بهلولي
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بِالفيديو: طرد المدافع بدران
الأرشيف
عبد القادر بدران

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران، الجمعة، لِعقوبة الطرد في مباراة لِفريقه ضمك السعودي.

وأشهر الحكمُ البطاقةَ الحمراءَ في وجه المدافع بدران عند الدقيقة الـ 58، من عمر مباراة فريقه ضمك والمُضيّف نادي الاتفاق، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة السعودية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وعلى غرار بدران، شارك الحارس مصطفى زغبة والمدافع فاروق شافعي أساسيَين بِألوان فريق ضمك، الذي خسر هذه المواجهة بِثنائية نظيفة، وبات يجمع 29 نقطة في المركز الـ 9. ويشغل نادي الاتفاق الرّتبة الـ 8 بِرصيد 30 نقطة.

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