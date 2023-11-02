-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ديوان الأرصاد الجوية يحذّر.. رياح عنيفة في هذه الولايات
رياضة

بِالفيديو: طرد سليماني

علي بهلولي
  • 1096
  • 0
بِالفيديو: طرد سليماني

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني لِعقوبة الطرد، في مباراة لِفريقه كوريتيبا البرازيلي.

وخسر فريق كوريتيبا بِنتيجة (1-2) أمام الزّائر نادي غريميو، في مباراة لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة البرازيلية، لُعبت في ساعة مُبكّرة من صباح الخميس.

ودخل المهاجم سليماني إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يُطرد في الدقيقة الـ 86، لِجمعة بطاقتَين صفراوَين (الفيديو).

وقبل 7 جولات عن إسدال الستار، يجمع فريق كوريتيبا 23 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. ويشغل نادي غريميو الرّتبة الـ 3 بِرصيد 53 نقطة.

مقالات ذات صلة
“الخضر” مطالبون بالفوز في موزمبيق مهما كانت ظروف المباراة

“الخضر” مطالبون بالفوز في موزمبيق مهما كانت ظروف المباراة

مدرب فرانكفورت يشيد بشايبي ومرموش

مدرب فرانكفورت يشيد بشايبي ومرموش

هكذا ساهمت كرة القدم في نشر الوعي الثوري قبل اندلاع الثورة

هكذا ساهمت كرة القدم في نشر الوعي الثوري قبل اندلاع الثورة

جاهزون لاستضافة كأس العالم 2034 صيفا أو شتاء وتحصلنا على تأييد 125 اتحادا…

جاهزون لاستضافة كأس العالم 2034 صيفا أو شتاء وتحصلنا على تأييد 125 اتحادا…

عطال في صدارة فاضحي نفاق الغرب في الملاعب الأوروبية

عطال في صدارة فاضحي نفاق الغرب في الملاعب الأوروبية

ملامح عودة براهيمي إلى صفوف “الخضر”

ملامح عودة براهيمي إلى صفوف “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد