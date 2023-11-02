بِالفيديو: طرد سليماني

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني لِعقوبة الطرد، في مباراة لِفريقه كوريتيبا البرازيلي.

وخسر فريق كوريتيبا بِنتيجة (1-2) أمام الزّائر نادي غريميو، في مباراة لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة البرازيلية، لُعبت في ساعة مُبكّرة من صباح الخميس.

ودخل المهاجم سليماني إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يُطرد في الدقيقة الـ 86، لِجمعة بطاقتَين صفراوَين (الفيديو).

وقبل 7 جولات عن إسدال الستار، يجمع فريق كوريتيبا 23 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. ويشغل نادي غريميو الرّتبة الـ 3 بِرصيد 53 نقطة.