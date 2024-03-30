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رياضة

بِالفيديو: طرد سليماني

علي بهلولي
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بِالفيديو: طرد سليماني

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء السبت، لِعقوبة الطّرد.

حدث ذلك خلال مباراة فريقه ميخلن والمُضيّف نادي لوفان، بِرسم الجولة الأولى من بطولة بلجيكية مُصغّرة، لِنيل بطاقة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتلقّى المهاجم سليماني بطاقتَين صفراوَين في الدقيقتَين الـ 63 والـ 80، عجّلتا بِنيله البطاقة الحمراء والطّرد (الفيديو).

وقبل مُعاقبته، تألّق سليماني بِصُنع الهدف الثاني لِفريقه ميخلن في الدقيقة الـ 52، وذلك بِتوزيعه تمريرة حاسمة. رافعا غلّته إلى 3 تمريرات حاسمة في البطولة البلجيكية.

وفاز فريق ميخلن في هذه المباراة بِنتيجة (2-3).

ونعود إلى أمر البطولة المُصغّرة، فهي منافسة تجمع بين الأندية الستّة التي احتلتّ المراتب ما بين الـ 7 والـ 12، في البطولة البلجيكية التي لُعبت جولتها الـ 30 والأخيرة في الـ 16 من مارس الماضي. وبعد عشر جولات (ذهابا وإيّابا)، ينال الرّائد تأشيرة خوض منافسة دوري المؤتمر الأوروبي نسخة 2024-2025.

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