بِالفيديو: طرد قادري في البطولة البلجيكية

تعرّض اللاعب الجزائري عبد القهار قادري سهرة الأربعاء، لِعقوبة الطّرد. في مباراة فريقه كورتري والضيف نادي أنتويرب البلجيكيَين.

ولُعبت هذه المباراة المتأخّرة بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة البلجيكية، وانتهت بِخسارة فريق كورتري بِنتيجة هدفَين لِصفر.

وطرد الحكم لاعبا من فريق أنتويرب في الدقيقة الـ 10، ثم عاد في الدقيقة الـ 68، وأشهر بطاقة حمراء أخرى ضد عبد القهار قادري متوسط الميدان الهجومي لِفريق كورتري.

واعتدى قادري بِخشونة على أحد لاعبي المنافس أنتويرب (بِالقدمَين)، فعوقب بِالطّرد. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وجاء طرد اللاعبَين بِطريقة مباشرة، وليس بعد جمع كلّ واحد منهما بطاقتَين صفراوَين.

وفضلا عن قادري، شارك مواطنه وزميله المهاجم بلال مسعودي أساسيا في صفوف فريق كورتري، لكنه خاض كامل أطوار مواجهة نادي أنتويرب.

وبات فريق كورتري بعد هذه الخسارة، يجمع 34 نقطة في المركز الـ 9. بينما ارتقى نادي أنتويرب إلى الرّتبة الـ 2 بِرصيد 50 نقطة.