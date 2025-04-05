بِالفيديو: طريق شرقي نحو “الخضر” يمرّ عبر طبق الكسكس في بسكرة

أبدى اللاعب المغترب ريان شرقي شهيته لِتناول طبق الكسكس الجزائري، ما يخفي أمرا آخرا على الصعيد الرياضي.

وفي ظهور إعلامي له سهرة السبت عقب تألّقه في مباراة فريقه ليون والضيف نادي ليل، قال ريان شرقي إن الأجواء السائدة تستدعي تحضير طبق الكسكس الجزائري (الفيديو)!

ويعرف شرقي طبق الكسكس الجزائري جيّدا، لأن الدته مهاجرة من ولاية بسكرة.

ومنح صانع الألعاب شرقي نقاط الفوز (2-1) لِفريقه ليون، بِتسجيله الهدف الأخير نادي ليل في الدقيقة الـ 70 (الفيديو)، من عمر هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 28 لِبطولة فرنسا.

وبات شرقي يحوز رصيد 7 أهداف في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 9 أهداف و18 تمريرة حاسمة في كل المنافسات الرسمية للأندية، نسخة 2024-2025.

وارتبط اسم ريان شرقي في الآونة الأخيرة كثيرا بـ “محاربي الصّحراء”، في انتظار خطوة رسمية من متوسط ميدان هجوم ليون البالغ من العمر 21 سنة.