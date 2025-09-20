بِالفيديو: “طوفان” من الأهداف للجزائريين في البطولة القطرية

عادل بولبينة (رقم "77") يحتفل مع أحد زملائه في نادي الدحيل، بِهدف مُسجّل ضد فريق العربي.

تألّق اللاعبان الجزائريان عادل بولبينة ورضوان بركان مساء السبت، في الجولة الخامسة من عمر البطولة القطرية.

وفاز فريق الدحيل تحت إشراف المدرب جمال بلماضي، بِنتيجة ساحقة (1-8) على المضيّف نادي العربي.

وسجّل المهاجم بولبينة ثنائية لِفريقه الدحيل: في الدقيقة الـ 51، ومن ركلة جزاء في الدقيقة الـ 68. كما صنع هدفَين بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 38 والـ 60 (الفيديو). وهو ما جعل المنظّمين يمنحونه جائزة رجل المباراة (الصورة المُدرجة أدناه).

وبات عادل بولبينة يحوز رصيد 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

وفي لقاء آخر، تعادل فريق الوكرة بِنتيجة (2-2) خارج القواعد أمام نادي السد.

وبعد أن كان فريقه الوكرة متخلّفا في النتيجة بِثُنائية نظيفة، أمضى المهاجم بركان هدفَين في الدقيقتَين الـ 55 والـ 73 (الفيديو).

ويملك رضوان بركان حصيلة 6 أهداف، في كل المسابقات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ويحتل نادي الوكرة المركز الـ 4 بِرصيد 8 نقاط، ويشغل فريق الدحيل الرتبة الـ 5 بِمجموع 7 نقاط، وهو نفس رصيد نادي السد في المركز الـ 6 (الدحيل يتفوّق بِمقياس فارق الأهداف: +7 مقابل +2)، ويتموقع فريق العربي في الرتبة الـ 9 بِأربع نقاط.

ومنح المنظّمون لِرضوان بركان الجائزة الفخرية رجل المباراة(الصورة المدرجة أدناه).