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رياضة

بِالفيديو: عاشر أهداف بونجاح

علي بهلولي
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بِالفيديو: عاشر أهداف بونجاح
ح.م

ترك اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الجمعة، بصمة قوية في مباراة فريقه السد والضّيف نادي الريان القطريَين.

وفاز فريق السد بِثنائية نظيفة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 20 من عمر البطولة القطرية.

وأمضى المهاجم بونجاح الهدف الأخير في الوقت بدل الضّائع (90+7)، رافعا غلّته إلى 10 أهداف في البطولة القطرية للموسم الحالي.

وبات فريق السد بعد هذا الانتصار، يجمع 41 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي الريان الرّتبة الـ 9 بِرصيد 17 نقطة.

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