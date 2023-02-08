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رياضة

بِالفيديو: عريبي يُسجّل بعد “صيام” اقترب من خمسة أشهر

علي بهلولي
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بِالفيديو: عريبي يُسجّل بعد “صيام” اقترب من خمسة أشهر
كريم عريبي (من اليسار) مع أحد زملائه يحتفلان بِالفوزعلى فريق العروبة (صورة نادي القادسية).

استعاد اللاعب الدولي الجزائري كريم عريبي مساء الأربعاء حاسّة التهديف، بعد “صيام” اقترب من فترة خمسة أشهر.

وكانت ثنائيته لِمصلحة فريقه شباب بلوزداد في مرمى الزّائر نادي بورينجرز السيراليوني، بِتاريخ الـ 17 من سبتمبر الماضي، في إطار منافسة رابطة أبطال إفريقيا، آخر عهد للمهاجم عريبي مع هزّ الشباك في مقابلات رسمية. عِلما أن هذا اللاعب شارك مع المنتخب المحلّي الجزائري في بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية 2023.

وأهدى عريبي مساء الأربعاء فريقه الجديد القادسية هدف الفوز (0-1) على المُضيّف نادي العروبة، في الدقيقة الـ 83 من عمر مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الـ 20 لِبطولة السعودية للقسم الثاني.

وكان عريبي قد دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الشوط الثاني، وقد خاض أوّل مباراة رسمية مع فريقه الجديد القادسية السعودي، الذي التحق به عقب نهاية “الشان”، قادما من نادي شباب بلوزداد.

وبِالمقابل، شارك حارس المرمى الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي أساسيا في صفوف فريقه القادسية.

ويجمع فريق القادسية بعد هذا الانتصار الثمين 21 نقطة في المركز الـ 15، ويشغل نادي العروبة الرّتبة الـ 13 بِرصيد 23 نقطة. ضمن بطولة يُشارك فيها 18 ناديا.

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