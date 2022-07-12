بِالفيديو: عزي يُكرّر الهدف الأسطوري لِبلايلي ضد المغرب
كرّر اللاعب الجزائري أيوب عزي سيناريو مواطنه يوسف بلايلي، الذي دكّ شباك المغرب بِهدف خرافي.
وكان صانع الألعاب يوسف بلايلي قد سجّل هدفا عالميا في مرمى حارس المرمى المغربي أنس الزنيتي، بِرسم ربع نهائي كأس العرب، نسخة قطر 2021 (شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه).
ونسج المدافع أيوب عزي على منوال بلايلي، وسجّل أيضا هدفا أسطوريا، خلال مباراة فريقه المرخية القطري ونادي دينامو أوتو المولدافي (الهدف الأوّل/ شريط الفيديو الأخير المُدرج أدناه).
واحتضنت تركيا أطوار هذه المباراة الودّية، الإثنين. وانتهت بِفوز مُمثّل الكرة القطرية بِثنائية نظيفة. مع الإشارة إلى أن التوقيع الثاني أمضاه لاعب جزائري آخر، والأمر يتعلّق بِيوغرطة حمرون.
هدف يوسف بلايلي ضد المغرب
للتاريخ 😍🔥🔥 pic.twitter.com/TvV98fMO1t
— QADAWI (@Rmaworld8_) December 11, 2021
🎥 | هدفا #المرخية في مرمى دينامو اوتو المولدوفي مساء اليوم ضمن ثالث وديات #معسكر_المرخية_بتركيا
– الهدف الاول بواسطة المحترف الجزائري ايوب عزي
– الهدف الثاني بواسطة المحترف الجزائري حمرون يوغرطة pic.twitter.com/dOzy6ERx8h
— نادي المرخية الرياضي (@almarkhiyasc) July 11, 2022