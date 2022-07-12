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رياضة

بِالفيديو: عزي يُكرّر الهدف الأسطوري لِبلايلي ضد المغرب

علي بهلولي
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بِالفيديو: عزي يُكرّر الهدف الأسطوري لِبلايلي ضد المغرب
الأرشيف
أيوب عزي

كرّر اللاعب الجزائري أيوب عزي سيناريو مواطنه يوسف بلايلي، الذي دكّ شباك المغرب بِهدف خرافي.

وكان صانع الألعاب يوسف بلايلي قد سجّل هدفا عالميا في مرمى حارس المرمى المغربي أنس الزنيتي، بِرسم ربع نهائي كأس العرب، نسخة قطر 2021 (شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه).

ونسج المدافع أيوب عزي على منوال بلايلي، وسجّل أيضا هدفا أسطوريا، خلال مباراة فريقه المرخية القطري ونادي دينامو أوتو المولدافي (الهدف الأوّل/ شريط الفيديو الأخير المُدرج أدناه).

واحتضنت تركيا أطوار هذه المباراة الودّية، الإثنين. وانتهت بِفوز مُمثّل الكرة القطرية بِثنائية نظيفة. مع الإشارة إلى أن التوقيع الثاني أمضاه لاعب جزائري آخر، والأمر يتعلّق بِيوغرطة حمرون.

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