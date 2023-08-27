بِالفيديو: عطال يتجاوز آيت شرقي بِالحركة التي يعشقها الجمهور الجزائري

قام اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال سهرة الأحد، بِحركة فنية أنيقة تُجاه منافسه ومواطنه ريان شرقي.

حدث ذلك خلال مباراة فريق نيس والضّيف نادي ليون، بِرسم الجولة الثالثة من عمر البطولة الفرنسية.

ولجأ المدافع عطال إلى تقنية “الجسر الصغير petit pont” لِيتجاوز منافسه المهاجم ريان شرقي، وهي الحركة الرياضية الفنية التي يعشقها الجمهور الجزائري كثيرا (الفيديو).

بقيت الإشارة إلى أن هذه المباراة انتهت بِنتيجة التعادل السلبي، فبات فريق نيس يجمع 3 نقاط في المركز الـ 13، ويشغل أولمبيك ليون الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِنُقطة واحدة.