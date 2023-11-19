بِالفيديو: عطال يتعرّض لِاعتداء “مُتوحّش”

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال لِاعتداء “مُتوحّش”، في مباراة المنتخب الوطني والموزمبيق أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الأحد.

ومارس قائد ومتوسّط ميدان منتخب الموزمبيق دومينيغيز ضدّ المدافع عطال، حركة عنيفة لِإيقافه، بدت مُتعمّدة وخشنة لا جدال فيها.

واللافت أن حكم السّاحة الرّواندي صامويل أويكوندا اكتفى بِإخراج البطاقة الصفراء فقط، دون أن يطرد اللاعب دومينغيز! في قرار مُستفزّ يُثير التساؤل عن جدوى “مدير” اللّقاء، المُكلّف بِحماية اللاعبين من الاعتداءات والإصابات (الفيديو).

وأعادت هذه اللّقطة إلى الأذهان تعرّض عطال لِاعتداء مُماثل أمام المُضيّف البوتسواني، في مباراة أُقيمت فعّالياتها لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

ولجأ حكم السّاحة الأوغندي شالاجي سابيلا إلى السّلوك ذاته، بِإخراج بطاقة صفراء لا تُسمن ولا تغني من جوع، وإشهارها في وجه اللاعب البوتسواني (الفيديو).

والمُثير أيضا أن لقطة بوتسوانا حدثت بعد ثلاث سنوات بِالضّبط، وتقريبا في اليوم ذاته، الموافق لـ 18 من نوفمبر 2019.