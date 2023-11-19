-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: عطال يتعرّض لِاعتداء “مُتوحّش”

علي بهلولي
  • 2129
  • 0
بِالفيديو: عطال يتعرّض لِاعتداء “مُتوحّش”
ح.م

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال لِاعتداء “مُتوحّش”، في مباراة المنتخب الوطني والموزمبيق أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الأحد.

ومارس قائد ومتوسّط ميدان منتخب الموزمبيق دومينيغيز ضدّ المدافع عطال، حركة عنيفة لِإيقافه، بدت مُتعمّدة وخشنة لا جدال فيها.

واللافت أن حكم السّاحة الرّواندي صامويل أويكوندا اكتفى بِإخراج البطاقة الصفراء فقط، دون أن يطرد اللاعب دومينغيز! في قرار مُستفزّ يُثير التساؤل عن جدوى “مدير” اللّقاء، المُكلّف بِحماية اللاعبين من الاعتداءات والإصابات (الفيديو).

وأعادت هذه اللّقطة إلى الأذهان تعرّض عطال لِاعتداء مُماثل أمام المُضيّف البوتسواني، في مباراة أُقيمت فعّالياتها لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

ولجأ حكم السّاحة الأوغندي شالاجي سابيلا إلى السّلوك ذاته، بِإخراج بطاقة صفراء لا تُسمن ولا تغني من جوع، وإشهارها في وجه اللاعب البوتسواني (الفيديو).

والمُثير أيضا أن لقطة بوتسوانا حدثت بعد ثلاث سنوات بِالضّبط، وتقريبا في اليوم ذاته، الموافق لـ 18 من نوفمبر 2019.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. نجم السلة الأمريكية يظهر بـ”الكوفية الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي

بالفيديو.. نجم السلة الأمريكية يظهر بـ”الكوفية الفلسطينية” خلال مؤتمر صحفي

دورة شمال إفريقيا لأقل من20سنة.. ثالث هزيمة للمنتخب الجزائري

دورة شمال إفريقيا لأقل من20سنة.. ثالث هزيمة للمنتخب الجزائري

الموزمبيقيون بدأوا يتحدّثون عن التأهّل للمونديال من بوّابة الجزائر

الموزمبيقيون بدأوا يتحدّثون عن التأهّل للمونديال من بوّابة الجزائر

محرز في القائمة الأخيرة لِجائزة أحسن لاعب إفريقي

محرز في القائمة الأخيرة لِجائزة أحسن لاعب إفريقي

بلماضي: الموزمبيق تُريد إرهاقنا بِبرمجة “غريبة”

بلماضي: الموزمبيق تُريد إرهاقنا بِبرمجة “غريبة”

بن ناصر: أحترم ميلان كثيرا ولن أرتدي قميص إنتر أبدا

بن ناصر: أحترم ميلان كثيرا ولن أرتدي قميص إنتر أبدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد