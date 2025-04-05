بِالفيديو: عطال يضطرّ إلى الخروج بِداعي الإصابة

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء السبت، لِإصابة مرّة أُخرى.

واضطرّ المدافع عطال إلى الخروج في الدقيقة الـ 55، من عمر مباراة فريقه السد والمضيف نادي الريان، لِحساب الجولة العشرين من عمر البطولة القطرية.

وشعر عطال بِآلام وعدم واستطاعة مواصلة اللعب، فطلب استبداله (الفيديو). عِلما أن آخر إصابة لِهذا المدافع كانت بِتاريخ الـ 21 من مارس الماضي، في مباراة تصفيات كأس العالم 2026 بين المنتخب الوطني والمضيف البوتسواني.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي السد بيانا عن نوعية إصابة يوسف عطال، ومدى خطورتها من عدمها.

وأنهى فريق السد المواجهة لِمصلحته بِفوز (1-2)، فبات يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 46 نقطة، متقدّما عن الوصيف نادي الدحيل بنقطتَين. ويجمع فريق الريان 27 نقطة في المركز السادس.