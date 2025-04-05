-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: عطال يضطرّ إلى الخروج بِداعي الإصابة

الشروق الرياضي
  • 508
  • 0
بِالفيديو: عطال يضطرّ إلى الخروج بِداعي الإصابة

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء السبت، لِإصابة مرّة أُخرى.

واضطرّ المدافع عطال إلى الخروج في الدقيقة الـ 55، من عمر مباراة فريقه السد والمضيف نادي الريان، لِحساب الجولة العشرين من عمر البطولة القطرية.

وشعر عطال بِآلام وعدم واستطاعة مواصلة اللعب، فطلب استبداله (الفيديو). عِلما أن آخر إصابة لِهذا المدافع كانت بِتاريخ الـ 21 من مارس الماضي، في مباراة تصفيات كأس العالم 2026 بين المنتخب الوطني والمضيف البوتسواني.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي السد بيانا عن نوعية إصابة يوسف عطال، ومدى خطورتها من عدمها.

وأنهى فريق السد المواجهة لِمصلحته بِفوز (1-2)، فبات يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 46 نقطة، متقدّما عن الوصيف نادي الدحيل بنقطتَين. ويجمع فريق الريان 27 نقطة في المركز السادس.

مقالات ذات صلة
هل تقتدي “الفاف” بِاتحاد الكرة السويدي بِخصوص هذا القرار؟

هل تقتدي “الفاف” بِاتحاد الكرة السويدي بِخصوص هذا القرار؟

الرابطة المحترفة تكشف عن برنامج مباريات الجولة الـ22

الرابطة المحترفة تكشف عن برنامج مباريات الجولة الـ22

محرز يعلّق بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد

محرز يعلّق بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد

بِالفيديو: طريق شرقي نحو “الخضر” يمرّ عبر طبق الكسكس في بسكرة

بِالفيديو: طريق شرقي نحو “الخضر” يمرّ عبر طبق الكسكس في بسكرة

الكناري في المركز الثاني والحمراوة يستعيدون نغمة الفوز

الكناري في المركز الثاني والحمراوة يستعيدون نغمة الفوز

يانيس زواوي يريد اللعب للمنتخب الجزائري

يانيس زواوي يريد اللعب للمنتخب الجزائري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد