بِالفيديو: عطال يعود إلى التهديف بعد غياب دام سنة

يوسف عطال يحتفل بِهدفه في مرمى نادي ستراسبورغ (صورة فريق نيس).

استعاد اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء الأحد حاسّة التهديف، وأهدى فريقه نيس فوزا ثمينا.

وانتصر نادي نيس بِهدفَين لِصفر على الزّائر فريق ستراسبورغ، لِحساب الجولة الرّابعة من عمر البطولة الفرنسية.

وأمضى يوسف عطال الهدف الأوّل في هذه المباراة، وذلك في الوقت بدل الضّائع (45+2).

وهزّ مدافع “الخضر” شباك البلجيكي ماتز سال حامي عرين نادي ستراسبورغ، بِطريقة استعراضية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وتعوّد عطال على التسجيل رغم أنه ينشط في الجبهة الخلفية، لكنّه “صام” عن هذه الهواية لِمدّة قاربت السنة، بِسبب الإصابات المُتكرّرة التي أبعدته عن الميادين.

ويُشير تاريخ الـ 30 من أكتوبر 2022، إلى موعد آخر هدف وقّعه عطّال في مباراة رسمية. وكان ذلك لِمصلحة فريقه نيس في مرمى المُضيّف نادي لوريون، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

وعلى غرار عطال، شارك متوسّط الميدان هشام بوداوي أساسيا ضد نادي ستراسبورغ، بينما تابع المهاجم بدر الدين بوعناني والحارس تيدي بولهندي اللّقاء من دكّة البدلاء.

ويحوز نادي نيس 6 نقاط في المركز الـ 7، ويملك فريق ستراسبورغ الرّصيد ذاته في المركز الـ 8.

ويتفوّف نادي نيس استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+2/-2).