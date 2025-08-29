-- -- -- / -- -- --
بِالفيديو: عطال يفتتح العدّاد ويفتكّ جائزة فخرية

الشروق الرياضي
ح.م
عطال يحمل جائزة أفضل لاعب.

افتتح اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال عدّاد التهديف، بِزي نادي السد القطري في الموسم الجديد.

وفاز فريق السد بِثُنائية نظيفة على الزائر نادي الغرافة، في مباراة الجولة الثالثة من عمر البطولة القطرية، مساء الخميس.

وسجّل المدافع عطال الهدف الأول في الدقيقة الرابعة (الفيديو)، ومنحه المنظّمون جائزة أحسن لاعب في المباراة.

وفي الطرف المقابل، لعب مواطنه متوسط الميدان ياسين براهيمي، وهو يحمل شارة القائد لِنادي الغرافة.

ويملك فريقا السد والغرافة 6 نقاط في الصدارة، رفقة 3 أندية أُخرى.

وسيعود يوسف عطال الآن إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في مقابلتَي بوتسوانا وغينيا كوناكري، بِتاريخَي الـ 4 والـ 8 من سبتمبر المقبل. لِحساب الجولتَين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

