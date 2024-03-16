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رياضة

بِالفيديو: عطال يُسجّل على طريقة مارادونا.. وأوّل طرد في مشواره الرّياضي

علي بهلولي
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بِالفيديو: عطال يُسجّل على طريقة مارادونا.. وأوّل طرد في مشواره الرّياضي
ح.م

تألّق اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، في مباراة لِفريقه أضنة سبور التركي. لكنّه طُرد!

وتغلّب نادي أضنة سبور بِنتيجة (4-1) على الزّائر نادي سيفاس سبور، مساء السبت. في مباراة لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة التركية.

وسجّل يوسف عطال الهدف الأوّل لِفريقه أضنة سبور في الدقيقة الـ 13، وعلى طريقة الأرجنتيني دييغو مارادونا أمام إنجلترا في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986 (الفيديو)، وصنع الثالث بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 65.

وافتتح المدافع عطّال عدّاد التهديف والتمرير الحاسم في البطولة التركية، عِلما أنه يحوز رصيد هدف آخر مع نادي نيس الفرنسي، الذي مثّل ألوانه في النّصف الأوّل من الموسم الحالي.

وتعرّض عطال لِعقوبة الطّرد في الدقيقة الـ 85، بِسبب جمعه بطاقتَين صفراوَين (الفيديو).

واستنادا إلى المُعطيات المُتوفّرة، لم يسبق لِيوسف عطال (27 سنة) أن طُرد بِالبطاقة الحمراء، في مشواره الرّياضي الذي انطلق على مستوى الأكابر في صيف 2015، بِزيّ نادي البارادو.

وبات فريق أضنة سبور يجمع 39 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي سيفاس سبور الرّتبة الـ 11 بِرصيد 38 نقطة.

وسيعود يوسف عطال بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنخب الوطني في ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي.

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