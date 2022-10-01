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رياضة

بِالفيديو: عطال يُهين نيمار بِالحركة الفنية التي يعشقها الجزائريون

علي بهلولي
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بِالفيديو: عطال يُهين نيمار بِالحركة الفنية التي يعشقها الجزائريون
يوسف عطال في مواجهة "البي آس جي" (صورة نادي نيس).

سطع نجم الجزائري يوسف عطال سهرة السبت، في مباراة فريقه نيس والمضيف باريس سان جيرمان.

وصنع يوسف عطال هدف فريقه نيس، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 47، وهي الأولى في رصيده للموسم الحالي. كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

وقام عطال أيضا بـ “إهانة” اللاعب البرازيلي المُدلّل نيمار مهاجم “البي آس جي”، عن طريق الحركة الفنّية “الجسر الصّغير petit pont” التي يعشقها الجمهور الجزائري. كما تُظهره صور شريط الفيديو الأخير المُدرج أدناه.

واستُبدل عطال في الدقيقة الـ 76، تاركا فريقه نيس مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله، قبل أن ينهزم بِحصّة (1-2)، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

ودخل المهاجم أندي ديلور إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 84، بينما تابع زميله بلال براهيمي اللقاء من دكّة البدلاء. في حين غاب موسط الميدان هشام بوداوي بِداعي الإصابة.

واستعاد فريق باريس سان جيرمان صدارته بِرصيد 25 نقطة، بينما يشغل نادي نيس الرّتبة الـ 13 بِمجموع 8 نقاط.

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