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رياضة

بِالفيديو: عطال يُوزّع وديلور يُسجّل

علي بهلولي
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بِالفيديو: عطال يُوزّع وديلور يُسجّل
عطال قبيل مواجهة فريق ران (صورة نادي نيس)

صنع لاعبا المنتخب الوطني هدف فريقهما نيس مساء السبت، لكنه لم يكن كافيا لِتحقيق الفوز أمام الضيف نادي ران.

وتعادل فريق نيس بِنتيجة (1-1) مع الزائر نادي ران، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة الفرنسية.

ووزّع المدافع يوسف عطال تمريرة حاسمة لِزميله المهاجم أندي ديلور، وتمكّن الأخير من هزّ شباك فريق ران في الدقيقة الـ 67.

وبات عطال يحوز رصيد أوّل تمريرة حاسمة في بطولة فرنسا للموسم الحالي، عِلما أنه لعب 12 مباراة فقط أساسيا. فضلا عن امتلاكه هدفَين. مقابل 10 أهداف وتمريرة حاسمة لِديلور، لكن في البطولة والكأس المحلّيتَين.

وإذا كان عطال قد خاض كامل أطوار هذه المواجهة، فإن ديلور خرج بِداعي إصابة في الفخذ، وعوّضه زميله متوسط الميدان هشام بوداوي في الدقيقة الـ 73.

وقدّم يوسف عطال أداءً راقيا، وكان أحسن لاعبي فريق نيس فوق المستطيل الأخضر.

ويتموقع فريق نيس في المركز الـ 4 بِرصيد 51 نقطة، ويشغل نادي ران الرّتبة الـ 2 بِمجموع 52 نقطة.

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