بِالفيديو: عمورة وبن رحمة.. هدفان وتأهّل وإقصاء

تمكّن اللاعبان الدوليان الجزائريان محمد الأمين عمورة وسعيد بن رحمة سهرة الأربعاء من هزّ الشّباك، لكن أحدهما تأهّل والآخر ودّع السّباق.

وفاز فريق لوغانو بِثلاثية نظيفة على نادي سيون، وتأهّل إلى الدور نصف النهائي من عمر كأس سويسرا.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 59، واستطاع بعد ثلاث دقائق فقط من تسجيل أوّل هدف لِفريقه لوغانو.

وبات عمورة يجمع رصيد 5 أهداف بِزيّ نادي لوغانو، في بطولة سويسرا وكأس هذا البلد نسخة 2022-2023.

وفي مقابلة أخرى لِحساب ربع نهائي كأس إنجلترا، خسر فريق وست هام بِنتيجة (1-3) أمام نادي مانشستر يونايتد.

وأمضى المهاجم بن رحمة أوّل هدف في هذه المواجهة عند الدقيقة الـ 54، لكن فريقه وست هام “تراخى”، وتلقّت شباكه ثلاثة أهداف انطلاقا من الدقيقة الـ 77، كانت مُرادفة للإقصاء.

ورفع بن رحمة غلّته إلى 6 أهداف، فضلا عن حيازته رصيد 3 تمريرات حاسمة بِألوان فريق “المطارق”، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.