بِالفيديو: عمورة وعوّار يُبْعِدان شعيبي وزروقي

أبعد اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة سهرة الخميس مُواطنه فارس شعيبي، من سباق دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق سان جيلواز البلجيكي بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني، لِحساب إيّاب الدور الـ 16.

وكان مُمثّل الكرة البلجيكية قد أنهى لقاء الذّهاب داخل القواعد بِنتيجة التعادل (2-2)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل لِثُمن النّهائي.

وصنع المهاجم عمّورة الهدف الأوّل لِفريقه سان جيلواز في مباراة العودة، وذلك بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 47 (الفيديو).

ورفع عمّورة غلّته إلى تمريرتين حاسمتَين، في منافسة دوري المُؤتمر الأوروبي.

وعلى غرار محمد الأمين عمّورة، شارك متوسّط الميدان فارس شعيبي أساسيا في مواجهة الإيّاب، لكن بِزيّ نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

وصنع شعيبي بِدوره هدف آينتراخت فرانكفورت في مباراة العودة، وذلك بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 87 (الفيديو).

ويجمع شعيبي في جعبته 6 تمريرات حاسمة، في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتُسحب قرعة ثمن نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الجمعة.

.. وعوّار يتأهّل على حساب زروقي

وفي إيّاب الدور الـ 16 لِمنافسة الدوري الأوروبي، تأهّل متوسّط الميدان حسام عوّار رفقة فريقه روما الإيطالي للدور ثمن النّهائي.

وفاز فريق روما بِواقع ركلات الترجيح (4-2) على الزّائر نادي فينورد الهولندي، بعد انتهاء لقاء العودة بِحصيلة هدف لِمثله في الوقتَين الأصلي والمُمدّد. وهي النتيجة نفسها لِمواجهة الذّهاب.

ودخل عوّار إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 71، بينما استفاد متوسّط الميدان رامز زروقي من فرصة اللّعب مع فريق فينورد انطلاقا من الدقيقة الـ 59. عِلما أن هدفَي لقاء الإيّاب وُقّعا في ربع ساعة الأوّل.

ونجح عوّار في تسجيل ركلة الجزاء الرابعة لِفريقه روما (الفيديو)، بينما اكتفى زروقي بِمُتابعة هذه المحطّة الحاسمة.

وخرج المدافع جوين حجام من السّباق رفقة فريقه يانغ بويز السويسري، بعد التعادل خارج القواعد بـ (1-1) أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وكان مُمثّل الكرة السويسرية قدخسر بِميدانه ذهابا بـ (1-3).

وشارك حجام أساسيا بِزيّ نادي يانغ بويز في لقاء الإيّاب، واسْتُبدل في الدقيقة الـ 61، تاركا المحلّيين مُتقدّمين في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتُسحب قرعة ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي هذا الجمعة.