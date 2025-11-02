بِالفيديو: عمورة يستعيد حسّ التهديف ويُوقّع ثنائية

عمورة يحتفل بِأحد هدفَيه.

استعاد اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة حسّ التهديف مساء الأحد، بِزي نادي فولفسبورغ الألماني.

ولم يتمكّن المهاجم عمورة من هزّ الشباك في المقابلات الرسمية الستّ الأخيرة لِفريق فولفسبورغ، وبِالضبط منذ الـ 13 من سبتمبر الماضي.

وسجّل عمورة ثنائية مساء الأحد، في الدقيقتَين الـ 14 (الفيديو) والـ 56 (الفيديو) لِمواجهة الزائر نادي هوفنهايم، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الألمانية.

ورفع الدولي الجزائري رصيده إلى 4 أهداف في مسابقة “البوندسليغا”، فضلا عن تمريرة حاسمة وزّعها في مباراة سابقة.

لكن مع ذلك، خسر فريق فولفسبورغ بِنتيجة (2-3)، فبات يشغل الرتبة الـ 12 بِرصيد ثماني نقاط، نظير المركز السادس بِمجموع 16 نقطة لِنادي هوفنهايم.