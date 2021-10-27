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رياضة

بِالفيديو: عمورة يُسجّل هدفا “مارادونيا”

علي بهلولي
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بِالفيديو: عمورة يُسجّل هدفا “مارادونيا”
عمورة، في الوسط (الأرشيف)

ساهم اللاعب الدولي الجزائي محمد الأمين عمورة مساء الأربعاء بِقوّة، في تأهّل فريقه لوغانو إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس سويسرا.

وتغلّب فريق لوغانو بِنتيجة (2-1) على المُنافس نادي يانغ بويز، في إطار ثمن نهائي منافسة كأس سويسرا. منافسة كأس سويسرا.

ودخل متوسط الميدان الهجومي عمورة إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 72.

وتمكّن عمورة من تسجيل الهدف الثاني لِفريقه لوغانو، في الدقيقة الـ 82.

وانطلق عمورة من منتصف الملعب على طريقة الأسطورة مارادونا، وهزّ شباك نادي يانغ بويز، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع عمورة غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي لوغانو، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية طبعة 2021-2022. علما أن الدولي الجزائري خاض مباراة واحدة فقط أساسيا.

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