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رياضة

بِالفيديو: عمورة يُنقذ فريقه من فخّ الهزيمة أوروبيا

علي بهلولي
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بِالفيديو: عمورة يُنقذ فريقه من فخّ الهزيمة أوروبيا
الأرشيف

أنقذ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الخميس، فريقه سان جيلواز البلجيكي من فخّ الهزيمة.

وتعادل فريق سان جيلواز البلجيكي بِهدف لِمثله مع الضّيف نادي تولوز الفرنسي، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62، وحينها كان فريقه سان جيلواز مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتمكّن عمورة من معادلة كفّة النتيجة بِهدف وقّعه في الدقيقة الـ 69 (الفيديو).

وبات عمورة وقد أمضى أوّل هدف في المنافسات الأوروبية، عِلما أنه شارك في الموسم الماضي، مع نادي لوغانو السويسري في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى هدفَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وطرد حكمُ السّاحةِ النرويجيُّ لاعبَ جزر الرأس الأخضر لوغان كوستا مدافع فريق تولوز، في الوقت بدل الضّائع (د90+4).

وعن الفوج الخامس ذاته، انتصر نادي ليفربول الإنجليزي بِنتيجة (1-3) على المُضيّف فريق لاسك النمساوي.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 5 من أكتوبر المقبل، يلعب عمورة وفريقه سان جيلواز خارج القواعد مع نادي ليفربول. ويستضيف فريق تولوز مُنافسه نادي لاسك.

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