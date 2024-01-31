بِالفيديو: عمّورة فاكهة سان جيلواز

يُواصل اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة صنع أفراح نادي سان جيلواز البلجيكي.

وفاز فريق سان جيلواز بِنتيجة (3-2) على ضيفه نادي مولنبيك، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة البلجيكية، سهرة الأربعاء.

وصنع المهاجم عمّورة الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 23 (الفيديو)، وهزّ الشّباك في الهدف الثالث، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 (الفيديو). قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 75، تاركا زملاءه مُتقدّمين في النتيجة بـ (3-1).

وعلى ذكر ركلات الترجيح، فإن آخر مناسبة انبرى فيها عمّورة للتسجيل من هذه الوضعية، يعود تاريخها إلى الـ 10 من جوان 2021، في مباراة البطولة الوطنية بين فريقه وفاق سطيف والمُضيّف نادي البارادو. وحينها نجح في هزّ شباك الحارس خير الدين بوصوف.

ورفع عمّورة غلّته إلى 15 هدفا وتمريرتَين حاسمتَين، في بطولة بلجيكا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 21 هدفا و5 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية والودّية، وأيضا على مستوى الأندية بِاحتساب انطلاقة الموسم الجاري مع فريق لوغانو السويسري، والمنتخب الوطني الجزائري.

وبات فريق سان جيلواز يجمع 55 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أندرلخت بِفارق 11 نقطة. ويشغل فريق مولنبيك الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 21 نقطة. مع الإشارة إلى أن نادي أندرلخت تنقصه مباراة متأخّرة.