بِالفيديو: عمّورة في أزهى أيّامه

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة هذه الأيّام، بِأفضل مراحله في مشواره الكروي الاحترافي.

وفاز فريق سان جيلواز على مُضيّفه نادي سان ترون بِرُباعية نظيفة، في مباراة لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة البلجيكية.

ودخل المهاجم عمّورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 65، قبل أن يتمكّن من تسجيل الهدف الأخير في الدقيقة الـ 86 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 4 أهداف في بطولة بلجيكا.

ويتحوّل الرّقم إلى 6 أهداف، بِاحتساب توقيعَين في الدوري الأوروبي، وبطولة سويسرا بِزيّ نادي لوغانو الذي استهلّ معه الموسم الجديد.

وارتقى فريق سان جيلواز إلى الصّدارة بِرصيد 22 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أندرلخت بِفارق نقطة واحدة. ويشغل فريق سان ترون الرّتبة الـ 9 بِمجموع 13 نقطة.