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رياضة

بِالفيديو: عمّورة مُصِرٌّ على تفجير شباك الأندية البلجيكية

علي بهلولي
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بِالفيديو: عمّورة مُصِرٌّ على تفجير شباك الأندية البلجيكية
ح.م

يظهر أن اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مُصمّم على تفجير الشباك في البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم عمّورة الهدف الوحيد في مباراة فريقه سان جيلواز والضّيف نادي مالينس، عند الدقيقة الـ 54، ولِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة البلجيكية. رافعا غلّته إلى 12 هدفا في هذه المنافسة.

ويتحوّل الرّقم إلى 16 هدفا وتمريرتَين حاسمتَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2023-2024، وبِاحتساب بداية الموسم مع نادي لوغانو السويسري.

وهزّ الدولي الجزائري الشّباك هذه المرّة وعلى غير العادة بِرأسه، ما يُثبه أنه يُجيد التسجيل بِكل الوسائل المُتاحة. كما يُبرهن عمّورة من زاوية أخرى على أنه قنّاص شرس داخل منطقة العمليات، ويستثمر بِذكاء حادّ في أيّ تهاون لِدفاع المُنافس (الفيديو).

وبعد هذا الانتصار بِهدف لِصفر، عزّز فريق سان جيلواز صدارته للائحة الترتيب، حيث يملك 44 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف أندرلخت بِفارق 9 نقاط، لكن النادي الأخير تنقصه مباراة. ويشغل فريق مالينس المركز الـ 11 بِرصيد 19 نقطة.

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