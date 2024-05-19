بِالفيديو: عمّورة مُمرّرا ومُحتفظا بِأمل إحراز اللّقب

احتفظ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة وفريقه سان جيلواز بعد ظهيرة الأحد، بِحظوظهما في نيل لقب البطولة البلجيكية.

وفاز فريق سان جيلواز بِنتيجة (1-2) على المُضيّف نادي سيركل بروج، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة اللّقب.

وصنع المهاجم عمّورة الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 28 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 4 تمريرات حاسمة في البطولة البلجيكية.

وقبل جولة واحدة عن إسدال السّتار، أمسى سان جيلواز في الصّدارة بـ 46 نقطة، ويملك الوصيفان أندرلخت وكلوب بروج الرّصيد ذاته، مع أفضلية للناديَين الأخيرَين اللّذَين تنقصهما مباراة متأخّرة. ويحوز نادي سيركل بروج 36 نقطة في المركز الرابع.

وتُجرى المنافسة بِصيغة 6 أندية و10 جولات، وعند الاختتام يحصد الرّائد لقب البطولة البلجيكية.