بِالفيديو: عمّورة يعود إلى هوايته في هزّ الشّباك

عاد اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مساء الخميس إلى التسجيل، بعد “صيام” دام أكثر من شهرَين.

ويُشير تاريخ الـ 18 من فيفري الماضي، إلى موعد آخر هدف وقّعه المهاجم عمّورة، وكان لِمصلحة فريقه سان جيلواز في مرمى المُضيّف نادي كورتري، لِحساب منافسة البطولة البلجيكية.

وفاز فريق سان جيلواز بِثُلاثية نظيفة خارج القواعد على نادي أنتويرب، في مباراة بِرسم الجولة الخامسة من عمر بطولة بلجيكية مُصغّرة.

وأمضى عمّورة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 56، رافعا غلّته إلى 18 هدفا في البطولة البلجيكية (الفيديو).

ويتحوّل الرّقم إلى 23 هدفا و6 تمريرات حاسمة في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

ويشغل نادي سان جيلواز الرّتبة الـ 3 بِرصيد 38 نقطة، مُتخلّفا عن الرّائد فريق أندرلخت بِفارق 3 نقاط. بينما يملك نادي أنتويرب 29 نقطة في المركز السادس والأخير. قبل 5 جولات عن إسدال السّتار.

وتُجرى فعّاليات هذه المنافسة المُصغّرة بِصيغة 6 أندية و10 جولات، وعند إسدال السّتار يحصد الرّائد لقب البطولة البلجيكية.