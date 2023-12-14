بِالفيديو: عمّورة يقهر ليفربول

أمضى اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة هدفا مساء الخميس، وكان هذه المرّة أمام العملاق نادي ليفربول الإنجليزي.

وفاز فريق سان جيلواز البلجيكي بِنتيجة (2-1) على الزّائر نادي ليفربول، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات، لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وسجّل المهاجم عمّورة أوّل هدف في هذه المباراة، لِمصلحة فريقه سان جيلواز في الدقيقة الـ 32 (الفيديو). كما صنع الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 43.

وبات الدولي الجزائري يحوز رصيد هدفَين وتمريرة حاسمة، في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتحوّل الرّقم إلى 15 هدفا وتمريرتَين حاسمتَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفي لقاء آخر عن الفوج الخامس، انتصر فريق تولوز الفرنسي بِنتيجة (1-2) على المُضيّف نادي لاسك النمساوي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- ليفربول 12ن

2- تولوز 11ن

3- سان جيلواز 8ن

4- لاسك 3ن

وهكذا تأهّل ليفربول لِثمن نهائي الدوري الأوروبي، ويخوض تولوز مقابلتَين في تاريخ لاحق لِحصد التأشيرة ذاتها، ويتحوّل عمّورة وفريقه سان جيلواز إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي (المنافسة الثالثة)، بينما ودّع لاسك السّباق.