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رياضة

بِالفيديو: عمّورة يكشف عن وضعيته الصحّية

علي بهلولي
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بِالفيديو: عمّورة يكشف عن وضعيته الصحّية
ح.م

ظهر اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة فوق أرضية الميدان مساء الأحد، رغم أنه لم يُشارك في مباراة فريقه سان جيلواز.

وواجه فريق سان جيلواز الضّيف نادي كورتري، لِحساب منافسة البطولة البلجيكية.

وغاب المهاجم عمّورة عن قائمة لاعبي فريقه سان جيلواز، بِسبب إصابة تعرّض لها سابقا على مستوى الكتف.

ودخل عمّورة إلى أرضية الميدان قبيل انطلاق المباراة، رفقة مواطنه عبد القهّار قادري متوسّط ميدان هجوم فريق كورتري.

وبدا قادري يُمازح زميله عمّورة، ويُربّت على كتفه اليُسرى، ولو أن لاعب فريق سان جيلواز مُصاب في كتفه اليُمنى.

عموما، أعطى محمد الأمين عمّورة الانطباع بِأن إصابته لا تبعث على القلق، عشية مُواجهتَي “الخضر” أمام الصّومال والموزمبيق (الفيديو).

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