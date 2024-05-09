بِالفيديو: عمّورة يُتوّج بِكأس بلجيكا التي لم ينلها فريقه منذ الحرب العالمية الأولى!

أحرز اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مع فريقه سان جيلواز عصر الخميس، كأس بلجيكا لِكرة القدم.

وفاز فريق سان جيلواز بِنتيجة (1-0) على مُنافسه نادي أنتويرب، في المباراة النهائية لِهذه المسابقة.

وشارك المهاجم عمّورة أساسيا في هذه المواجهة بِزيّ نادي سان جيلواز، واسْتُبدل في الوقت بدل الضّائع د90+6.

وزيّن محمد الأمين عمّورة سجّله الرّياضي الاحترافي بِثاني تتويج، بعد نيله كأس سويسرا بِألوان نادي لوغانو في موسم 2021-2022. بينما عاد فريق سان جيلواز من بعيد، وأحرز كأسا لم يتذوّق حلاوتها منذ سنة اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914)!

واللافت أن محمد الأمين عمورة أحرز كأس بلجيكا في يوم عيد ميلاده الـ 24!

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

الفيديو الثالث: (إضغط هنا).