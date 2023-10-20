بِالفيديو: عمّورة يُسجّل بعد 3 دقائق فقط من دخوله بديلا

ساهم اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة سهرة الجمعة، في فوز فريقه سان جيلواز البلجيكي.

وتغلّب فريق سان جيلواز بِنتيجة (4-1) على ضيفه نادي أوبن، في مباراة لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة البلجيكية.

ودخل المهاجم عمّورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 65، قبل أن يتمكّن من هزّ الشّباك بعد 3 دقائق من ذلك (الفيديو).

ورفع عمّورة غلّته إلى 5 أهداف في بطولة بلجيكا، و7 توقيعات بِاحتساب منافسة الدوري الأوروبي، ونادي لوغانو السويسري الذي استهلّ معه الموسم الجديد.

وطرد الحكمُ اللاعبَ الفرنسي ناتان بيتومازالا متوسّط ميدان نادي أوبن، في الدقيقة الأخيرة، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ويحوز فريق سان جيلواز 20 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي أوبن الرّتبة الـ 12 بِرصيد 10 نقاط.