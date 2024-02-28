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رياضة

بِالفيديو: عمّورة يُسجّل ويبلغ النّهائي

علي بهلولي
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بِالفيديو: عمّورة يُسجّل ويبلغ النّهائي

ساهم اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة بِقوّة سهرة الأربعاء، في بلوغ فريقه سان جيلواز نهائي كأس بلجيكا.

وفاز فريق سان جيلواز بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي بروج، لِحساب إيّاب نصف النّهائي.

وكان فريق سان جيلواز قد خسر في لقاء الذّهاب بِنتيجة (1-2)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة تنشيط النّهائي.

وسجّل المهاجم عمّورة الهدف الأوّل في مباراة العودة، عند الدقيقة الـ 73 (الفيديو).

ورفع عمّورة غلّته إلى هدفَين في كأس بلجيكا هذا الموسم.

ويتحوّل الرّقم إلى 22 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2023-2024.

وطرد الحكمُ متوسّطَ ميدان نادي بروج ماكسيم دي كويبر، في الوقت بدل الضّائع (د90+9) لِمواجهة الإيّاب.

وسيلعب محمد الأمين عمّورة وفريقه سان جيلواز نهائي كأس بلجيكا، في الـ 9 من ماي المقبل.
وفي المواجهة الأُخرى لِنصف النّهائي، تعادل فريق أوستيندي بِميدانه ذهابا (1-1) مع نادي أنتويرب في تاريخ سابق. ويُقام لقاء العودة مساء هذا الخميس.

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